Муриэль хочет перейти в «Фиорентину», несмотря на интерес «Милана»

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль готов перейти «Фиорентину».

Ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб может арендовать колумбийца. Кроме того, у агента форварда Алессандро Луччи хорошие отношения с красно-черными.

Тем не менее, Муриэль предпочел бы перейти во флорентийский клуб.

«Фиорентина» уже направила «Севилье» первое предложение по нападающему в размере 12 миллионов евро, но испанцев не устраивает эта сумма.