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    Муриэль хочет перейти в «Фиорентину», несмотря на интерес «Милана»

    Нападающий «Севильи» Луис Муриэль готов перейти «Фиорентину».

    Ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб может арендовать колумбийца. Кроме того, у агента форварда Алессандро Луччи хорошие отношения с красно-черными.

    Тем не менее, Муриэль предпочел бы перейти во флорентийский клуб.

    «Фиорентина» уже направила «Севилье» первое предложение по нападающему в размере 12 миллионов евро, но испанцев не устраивает эта сумма.

    • В этом сезоне Муриэль провел за «Севилью» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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