Муриэль хочет перейти в «Фиорентину», несмотря на интерес «Милана»

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль готов перейти «Фиорентину».
Ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб может арендовать колумбийца. Кроме того, у агента форварда Алессандро Луччи хорошие отношения с красно-черными.
Тем не менее, Муриэль предпочел бы перейти во флорентийский клуб.
«Фиорентина» уже направила «Севилье» первое предложение по нападающему в размере 12 миллионов евро, но испанцев не устраивает эта сумма.
- В этом сезоне Муриэль провел за «Севилью» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.