Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже слышал расистские кричалки в свой адрес»

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона поддержали защитника Калиду Кулибали, после инцидента во время матча 18 тура Серии А с «Интером», когда фанаты миланцев скандировали расистские кричалки в адрес футболиста.

«Я семь лет играл в «Наполи» и тоже слышал расистские кричалки в свой адрес. Но также я помню баннеры с надписями: «Добро пожаловать в Италию». Я чувствую себя неаполитанцем и хочу поддержать Кулибали.

Надеюсь, что этот инцидент станет поворотной точкой, которая поможет устранить расизмам в итальянском футболе раз и навсегда», – написал Марадона в своем инстаграме.

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