Погба установил личный рекорд по голам в АПЛ за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил два гола в матче 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1, второй тайм).

В текущем сезоне чемпионата Англии француз забил семь голов, это его личный рекорд:

Сезон-2016/17 – пять голов

Сезон-2017/18 – шесть голов

Сезон-2018/19 – семь голов.

Погба вернулся в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса», до перехода в итальянский клуб хавбек не забивал за основную команду «МЮ». Также Погба стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» за последние шесть лет, который оформил два дубля в двух матчах подряд.