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    Погба установил личный рекорд по голам в АПЛ за сезон

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил два гола в матче 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1, второй тайм).

    В текущем сезоне чемпионата Англии француз забил семь голов, это его личный рекорд:

    • Сезон-2016/17 – пять голов
    • Сезон-2017/18 – шесть голов
    • Сезон-2018/19 – семь голов.

    Погба вернулся в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса», до перехода в итальянский клуб хавбек не забивал за основную команду «МЮ». Также Погба стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» за последние шесть лет, который оформил два дубля в двух матчах подряд.

    Источник: Squawka

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