Агент Роши: «Интерес «Атлетико Минейро» – неправда. Педро хочется остаться в «Спартаке»

Хэмилтон Бернард, агент полузащитника «Спартака» Педро Роши, прокомментировал информацию об интересе «Атлетико Минейро» к футболисту.

«Если говорить об интересе «Атлетико Минейро», то это не является правдой. У них нет интереса к Роше, ко мне они не обращались.

Что касается будущего Педро, то сейчас мы не знаем ничего. «Спартак» с нами на этот счет не разговаривал. Он хочет остаться в московском клубе», – сказал Бернард.