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    Агент Роши: «Интерес «Атлетико Минейро» – неправда. Педро хочется остаться в «Спартаке»

    Хэмилтон Бернард, агент полузащитника «Спартака» Педро Роши, прокомментировал информацию об интересе «Атлетико Минейро» к футболисту.

    «Если говорить об интересе «Атлетико Минейро», то это не является правдой. У них нет интереса к Роше, ко мне они не обращались.

    Что касается будущего Педро, то сейчас мы не знаем ничего. «Спартак» с нами на этот счет не разговаривал. Он хочет остаться в московском клубе», – сказал Бернард.

    • Роша выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В текущем сезоне футболист сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Чемпионат»

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