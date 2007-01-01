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    Эмери зимой хочет приобрести в «Арсенал» трех игроков

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери во время зимнего трансферного окна намерен приобрести в команду трех игроков. Испанец планирует усилить позиции центрального защитника, полузащитника и вингера.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб планирует продать четырех футболистов.

    • На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +279

      LMI 59 минут назад

      Текущий сезон складывается для лондонского "Арсенала" не намного удачнее, нежели прошлый.

      Так, в 20 играх нынешнего розыгрыша Премьер-лиги "канониры" под руководством Унаи Эмери набрали 38 очков. Годом ранее команда под руководством Арсена Венгера положила в свою "копилку" за аналогичное количество игр только на один зачётный балл меньше.

      Прошлый сезон "Арсенал" завершил на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас команда идёт пятой.
      __________________________-
      Арсенал окончательно превратился в проект 6 места. Изменений к лучшему - "0"

      0
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      Рейтинг: +777

      Театрал > LMI 34 минуты назад

      Эмери какой год руководит? Правильно - первый! Посмотрим на следующий сезон. Клопп вам в пример

      1
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      ...
      Рейтинг: +279

      LMI > Театрал 42 секунды назад

      Из Эмери такой же Клопп, как из Озила Иньеста

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    sv1969
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