Эмери зимой хочет приобрести в «Арсенал» трех игроков

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери во время зимнего трансферного окна намерен приобрести в команду трех игроков. Испанец планирует усилить позиции центрального защитника, полузащитника и вингера.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб планирует продать четырех футболистов.