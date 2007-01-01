Эмери зимой хочет приобрести в «Арсенал» трех игроков

Текущий сезон складывается для лондонского "Арсенала" не намного удачнее, нежели прошлый.
Так, в 20 играх нынешнего розыгрыша Премьер-лиги "канониры" под руководством Унаи Эмери набрали 38 очков. Годом ранее команда под руководством Арсена Венгера положила в свою "копилку" за аналогичное количество игр только на один зачётный балл меньше.
Прошлый сезон "Арсенал" завершил на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас команда идёт пятой.
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Арсенал окончательно превратился в проект 6 места. Изменений к лучшему - "0"
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери во время зимнего трансферного окна намерен приобрести в команду трех игроков. Испанец планирует усилить позиции центрального защитника, полузащитника и вингера.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб планирует продать четырех футболистов.
- На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.