Форвард «Аталанты» Сапата – первый за 57 лет игрок Серии А, забивший девять голов за месяц

Лучше бы это был неСапата, а Сапета!
«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии (6:2).
Один из голов в составе хозяев на свой счет записал нападающий Дуван Сапата. В этом месяце 27-летний колумбиец забил уже девять голов.
Сапата – первый за 57 лет игрок Серии А, которому удалось достичь этого. Рекорд принадлежит экс-игроку «Милана» Гуннару Нордалю, который в феврале 1950 года забил десять голов.
- Сапата перешел в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории».
- Рыночная стоимость форварда – 22 миллиона евро.