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    Форвард «Аталанты» Сапата – первый за 57 лет игрок Серии А, забивший девять голов за месяц

    «Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии (6:2).

    Один из голов в составе хозяев на свой счет записал нападающий Дуван Сапата. В этом месяце 27-летний колумбиец забил уже девять голов.

    Сапата – первый за 57 лет игрок Серии А, которому удалось достичь этого. Рекорд принадлежит экс-игроку «Милана» Гуннару Нордалю, который в феврале 1950 года забил десять голов.

    • Сапата перешел в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории».
    • Рыночная стоимость форварда – 22 миллиона евро.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9598

      афоня72 21 минуту назад

      Лучше бы это был неСапата, а Сапета!

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