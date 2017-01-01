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    Раньери: «Я хотел убить своего игрока, когда он не забил пенальти «Хаддерсфилду»

    Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери рассказал об эмоциях, которые настигли его по ходу матча 20 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (1:0). До победного гола игрок лондонцев Абубакар Камара не реализовал пенальти.

    «Я сказал Камара отдать мяч Александару Митровичу, поскольку он бьет пенальти. Абубакар не проявил уважения. Когда он не забил, я хотел убить его», – сказал итальянец Goal.

    • Решающий гол «Фулхэм» забил в компенсированное время второго тайма.
    • Лондонцы идут в зоне прямого вылета.
    • Камара 23 года, он выступает за команду с 2017 года (пришел из «Амьена»).

    Источник: Goal

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