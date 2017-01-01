Раньери: «Я хотел убить своего игрока, когда он не забил пенальти «Хаддерсфилду»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери рассказал об эмоциях, которые настигли его по ходу матча 20 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (1:0). До победного гола игрок лондонцев Абубакар Камара не реализовал пенальти.
«Я сказал Камара отдать мяч Александару Митровичу, поскольку он бьет пенальти. Абубакар не проявил уважения. Когда он не забил, я хотел убить его», – сказал итальянец Goal.
- Решающий гол «Фулхэм» забил в компенсированное время второго тайма.
- Лондонцы идут в зоне прямого вылета.
- Камара 23 года, он выступает за команду с 2017 года (пришел из «Амьена»).