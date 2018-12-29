Адвокат Мамаева: «Расследование по делу завершено»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о завершении работы следствия по делу с участием футболиста.

«Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон.

Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения», — сказал Бушманов.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на «Р-Спорт» сообщил о том, что Мамаев обвинил Виталия Соловчука в избиении. Бушманов опроверг эту информацию.