Адвокат Мамаева: «Расследование по делу завершено»

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о завершении работы следствия по делу с участием футболиста.
«Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон.
Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения», — сказал Бушманов.
Ранее «Бомбардир» со ссылкой на «Р-Спорт» сообщил о том, что Мамаев обвинил Виталия Соловчука в избиении. Бушманов опроверг эту информацию.
- 8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорина стали участниками драк с Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком
- До 8-го декабря футболисты были помещены в СИЗО «Бутырка»
- Арест был продлен до 8-го февраля