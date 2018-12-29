Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Адвокат Мамаева: «Расследование по делу завершено»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил о завершении работы следствия по делу с участием футболиста.

    «Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон.

    Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения», — сказал Бушманов.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на «Р-Спорт» сообщил о том, что Мамаев обвинил Виталия Соловчука в избиении. Бушманов опроверг эту информацию.

    • 8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорина стали участниками драк с Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком
    • До 8-го декабря футболисты были помещены в СИЗО «Бутырка»
    • Арест был продлен до 8-го февраля

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:10
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +477

      Igor Belousov 7 минут назад

      новый год дома встретят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44070

      zigbert 15 минут назад

      Вот и хорошо. Ждем суда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41732

      Рубик Докоян 41 минуту назад

      Ознакомление с делом, выработка тактики защиты своего доверителя и готовьтесь к суду. Пиар закончился, пора и свою профпригодность проявить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Театрал 1 час назад

      Шо, опять!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9555

      афоня72 1 час назад

      Ну и результат?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +671

      Миша13 > афоня72 1 час назад

      Скорее всего примерение сторон..если только водителю больше бабок не заплатит заинтересованная в аресте третья сторона..

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru