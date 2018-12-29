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    Мамаев указал в заявлении полиции, что Соловчук нанес ему побои

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в заявлении полиции написал об избиениях со стороны Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – «Р-Спорт» приводит слова источника в правоохранительных органах.

    • 8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорина стали участниками драк с Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком
    • До 8-го декабря футболисты были помещены в СИЗО «Бутырка»
    • Арест был продлен до 8-го февраля

    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2740

      порт 33 минуты назад

      Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию СМИ о том, что футболист написал заявление в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

      «Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейк ньюс, которые распространяются по непонятным нам причинам», — сказал адвокат

      0
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      Рейтинг: +289

      sergey610 52 минуты назад

      Цирк. Мамаев клоун, а адвокат артист.

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      Рейтинг: +27939

      Полная Канистра 52 минуты назад

      долго спал теперь проснулся и подбородок свой под кроватью нашёл поздно мамай поздно поезд уже ушёл следствие закончено смотри телек скоро Вовка придёт с поздравлениями не упусти

      0
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      Рейтинг: +1797

      Yev 1 час назад

      Адвокат у него по кличке "Молния". А раньше об этом заявить нельзя было? Или только вчера придумали? Да и ещё на развалинах древней крепости...
      Чесслово, как дети малые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15825

      сапёр75 1 час назад

      Свежие побои , на водителя решили повесить . Ну Ну

      2
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      Рейтинг: +213

      Sergei26 1 час назад

      Возможно

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 1 час назад

      Hy Hy

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      Бомбардиръ 1 час назад

      Зря дал полмиллиона "ударившему ему в подбородок"...

      1
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      Рейтинг: +72

      чифа 1 час назад

      как обычно ; "он первый начал... "

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