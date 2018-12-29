Мамаев указал в заявлении полиции, что Соловчук нанес ему побои

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию СМИ о том, что футболист написал заявление в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
«Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейк ньюс, которые распространяются по непонятным нам причинам», — сказал адвокат
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в заявлении полиции написал об избиениях со стороны Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
«Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – «Р-Спорт» приводит слова источника в правоохранительных органах.
- 8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорина стали участниками драк с Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком
- До 8-го декабря футболисты были помещены в СИЗО «Бутырка»
- Арест был продлен до 8-го февраля