Мамаев указал в заявлении полиции, что Соловчук нанес ему побои

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в заявлении полиции написал об избиениях со стороны Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – «Р-Спорт» приводит слова источника в правоохранительных органах.