Адвокат Мамаева назвал ложью заявление на Соловчука

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что его клиент в заявлении полиции обвинил Виталия Соловчука в избиении.

«Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется.

Все должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», – сказал представитель футболиста.