Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Адвокат Мамаева назвал ложью заявление на Соловчука

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что его клиент в заявлении полиции обвинил Виталия Соловчука в избиении.

    «Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется.

    Все должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

    Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», – сказал представитель футболиста.

    • 8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александра Кокорина стали участниками драк с Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком
    • До 8-го декабря футболисты были помещены в СИЗО «Бутырка»
    • Арест был продлен до 8-го февраля

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru