Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Эвертон» проведет 4500-й матч в высших дивизионах Англии и установит национальный рекорд

    В 18:00 по московскому времени «Эвертон» в рамках 20-го тура чемпионата Англии сыграет на выезде против «Брайтон & Хов Альбион».

    Встреча станет для ливерпульского клуба 4500-й в высших дивизионах страны – Первого дивизиона футбольной лиги (1888-1992) и Премьер-лиги (с 1992). Цифра станет рекордной для английского клубного футбола.

    С момента основания в 1878 году «ириски» вылетали из высших дивизионов Англии только в сезонах 1928/29 и -1950/51.

    В текущем сезоне Премьер-лиги команда Марку Силвы занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Твиттер «Эвертона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru