«Эвертон» проведет 4500-й матч в высших дивизионах Англии и установит национальный рекорд

В 18:00 по московскому времени «Эвертон» в рамках 20-го тура чемпионата Англии сыграет на выезде против «Брайтон & Хов Альбион».

Встреча станет для ливерпульского клуба 4500-й в высших дивизионах страны – Первого дивизиона футбольной лиги (1888-1992) и Премьер-лиги (с 1992). Цифра станет рекордной для английского клубного футбола.

С момента основания в 1878 году «ириски» вылетали из высших дивизионов Англии только в сезонах 1928/29 и -1950/51.

В текущем сезоне Премьер-лиги команда Марку Силвы занимает девятое место в турнирной таблице.