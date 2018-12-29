Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Долги «Томи» – более 175 миллионов. На зарплаты уходит 6,6 миллиона

    Пресс-служба томского управления федеральной службы судебных приставов сообщила о финансовой ситуации в «Томи».

    «Общий долг клуба на данный момент составляет более 175 миллионов рублей, из них заработная плата – 6,6 миллиона рублей, налоги – около 130 миллионов рублей. Есть также долги по договорным обязательствам и исполнительский сбор», – цитирует УФССП РИА Томск.

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на клуб писал о том, что спонсором томичей останется «Газпром нефть».

    После 24-х туров первенства ФНЛ команда Василия Баскакова занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: РИА Томск

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3540

      серега кашин 15 минут назад

      для газпрома это не деньги или они для понта в спонсоры записались

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru