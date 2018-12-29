Долги «Томи» – более 175 миллионов. На зарплаты уходит 6,6 миллиона

Пресс-служба томского управления федеральной службы судебных приставов сообщила о финансовой ситуации в «Томи».

«Общий долг клуба на данный момент составляет более 175 миллионов рублей, из них заработная плата – 6,6 миллиона рублей, налоги – около 130 миллионов рублей. Есть также долги по договорным обязательствам и исполнительский сбор», – цитирует УФССП РИА Томск.

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на клуб писал о том, что спонсором томичей останется «Газпром нефть».

После 24-х туров первенства ФНЛ команда Василия Баскакова занимает второе место в турнирной таблице.