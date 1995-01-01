ПАО «Газпром нефть» продолжит финансировать «Томь». Об этом сообщил президент клуба и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Финансовые поступления в «Томь» ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба.

«Сергей Анатольевич пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами», — говорится в сообщении «Томи».