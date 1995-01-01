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    «Газпром нефть» продолжит финансировать «Томь»

    ПАО «Газпром нефть» продолжит финансировать «Томь». Об этом сообщил президент клуба и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

    Финансовые поступления в «Томь» ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба.

    «Сергей Анатольевич пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами», — говорится в сообщении «Томи».

    • Ранее появилась информация, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении длительного периода.
    • Команда занимает второе место в ФНЛ после 24-ти туров.

    Источник: Официальная страница «Томи» «ВКонтакте»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2794

      Skull_Boy 4 секунды назад

      1 млрд долгов и что-то финансированием и не пахнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3535

      серега кашин 38 минут назад

      как то плохо они его финансируют, т.к томь еле еле концы сводят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41693

      Рубик Докоян 1 час назад

      Одни сжигают попутный нефтяной газ в факелах, а другие деньги...

      1
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