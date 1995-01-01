УЕФА выступил с заявлением по поводу расизма в адрес Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали подвергся расистским проявлением во время матча Серии А против «Интера» (0:1). УЕФА выступил с заявлением по ситуации.

«УЕФА и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – прим. «Бомбардир») совместно осудили расистское поведение по отношению к игроку «Наполи» Калиду Кулибали на матче серии А между «Интером» и «Наполи», который состоялся в среду в Милане.

Обе организации приветствуют оперативные меры, предпринятые футбольными властями Италии, которые ввели санкции в отношении «Интернационале». Миланский клуб проведет два следующих домашних матча за закрытыми дверями, а третий матч будет частично закрытым.

Обе организации считают, что расистские выкрики в адрес Кулибали, который был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки, неприемлемы, им нет места в футболе.

FIFPro и УЕФА поддерживают любые дополнительные меры итальянских футбольных властей, которые будут приняты для борьбы с расизмом на стадионах, в отношении чего FIFPro и УЕФА придерживаются политики нулевой терпимости», – сказано в релизе.

Фанаты «Интера» изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру.

После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.

отметил, что Кулибали был раздражен. На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.

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