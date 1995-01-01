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    УЕФА выступил с заявлением по поводу расизма в адрес Кулибали

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали подвергся расистским проявлением во время матча Серии А против «Интера» (0:1). УЕФА выступил с заявлением по ситуации.

    «УЕФА и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – прим. «Бомбардир») совместно осудили расистское поведение по отношению к игроку «Наполи» Калиду Кулибали на матче серии А между «Интером» и «Наполи», который состоялся в среду в Милане.

    Обе организации приветствуют оперативные меры, предпринятые футбольными властями Италии, которые ввели санкции в отношении «Интернационале». Миланский клуб проведет два следующих домашних матча за закрытыми дверями, а третий матч будет частично закрытым.

    Обе организации считают, что расистские выкрики в адрес Кулибали, который был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки, неприемлемы, им нет места в футболе.

    FIFPro и УЕФА поддерживают любые дополнительные меры итальянских футбольных властей, которые будут приняты для борьбы с расизмом на стадионах, в отношении чего FIFPro и УЕФА придерживаются политики нулевой терпимости», – сказано в релизе.

    • Фанаты «Интера» изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру.
    • После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.
    • На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: УЕФА

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