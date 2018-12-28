Газинский – о фото с Зиданом: «Легендище»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский опубликовал в своем инстаграме фотографию с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Легендище», – подписал снимок россиянин.

В течение карьеры игрока 46-летний француз выиграл чемпионаты Италии и Испании, дважды победил в Лиге чемпионов, два раза завоевал Суперкубок УЕФА. Со сборной Франции Зидан стал чемпионом мира-1998, победителем Евро-2000 и вице-чемпионом мира 2006 года.

Как тренер Зидан выиграл чемпионат Испании, трижды победил в Лиге чемпионов, два раза завоевал Суперкубок УЕФА и дважды выиграл клубный чемпионат мира.