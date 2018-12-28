«Челси» может выкупить Торгана Азара у «Боруссии» М летом 2019 года

Дак надо брать!!!
«Челси» имеет возможность выкупить у менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.
При трансфере бельгийца из английского в немецкий клуб в 2015 году в контракт был внесен пункт, согласно которому лондонцы могут выкупить футболиста летом 2019 года.
За «Челси» выступает старший брат Торгана – Эден Азар.
- Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ромы», «Атлетико», «Ливерпуля», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
- В этом сезоне Азар провел за менхенгладбахцев 19 матчей, записав на свой счет 12 мячей и семь голевых передач.