«Челси» может выкупить Торгана Азара у «Боруссии» М летом 2019 года

«Челси» имеет возможность выкупить у менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.

При трансфере бельгийца из английского в немецкий клуб в 2015 году в контракт был внесен пункт, согласно которому лондонцы могут выкупить футболиста летом 2019 года.

За «Челси» выступает старший брат Торгана – Эден Азар.