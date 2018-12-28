Экс-тренер дубля ЦСКА Гришин будет работать с командой «Локомотива» 2003 года рождения

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин сообщил, что будет работать с одной из команд академии «Локомотива».

«Правда, я перешел в «Локомотив». Подписал контракт на один год. Мне дали юношескую команду 2003 года рождения. Я возглавлю всю академию? Мне об этом пока не говорили. Но вы знаете, как быстро все меняется.

Почему ушел из «СКА-Хабаровск»? Хотелось быть ближе к семье. Плюс очень много перелетов, причем дальних. А здоровье всего лишь одно», – сказал Гришин.

Ранее Гришин возглавлял молодежную команду ЦСКА, сборную России U-17, юрмальский «Спартак» и работал ассистентом главного тренера в «СКА-Хабаровске».