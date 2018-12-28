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    Экс-тренер дубля ЦСКА Гришин будет работать с командой «Локомотива» 2003 года рождения

    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин сообщил, что будет работать с одной из команд академии «Локомотива».

    «Правда, я перешел в «Локомотив». Подписал контракт на один год. Мне дали юношескую команду 2003 года рождения. Я возглавлю всю академию? Мне об этом пока не говорили. Но вы знаете, как быстро все меняется.

    Почему ушел из «СКА-Хабаровск»? Хотелось быть ближе к семье. Плюс очень много перелетов, причем дальних. А здоровье всего лишь одно», – сказал Гришин.

    Ранее Гришин возглавлял молодежную команду ЦСКА, сборную России U-17, юрмальский «Спартак» и работал ассистентом главного тренера в «СКА-Хабаровске».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9115

      bset 45 минут назад

      Это провал... Похоже, в Локомотиве теперь будет мощная молодежь, а мы будем локти кусать...

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