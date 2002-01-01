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    Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Сейчас итальянец возглавляет «Ювентус».

    По информации ESPN, приоритетная цель «МЮ» – Маурисио Покеттино, главный тренер «Тоттенхэма». Руководство «Манчестер Юнайтед» понимает, что договориться с лондонцами будет сложно, и рассмотрит в том числе другие варианты. Одна из кандидатур – это Аллегри.

    Сейчас обязанности главного тренера «МЮ» исполняет Уле-Гуннар Сульшер. Сообщается, что руководство клуба рассмотрит другие кандидатуры вне зависимости от результатов команды.

    • 18 декабря Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 32 очками.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +253

      salexeich 13 минут назад

      Если Аллегри согласится, тогда надо покупать и Роналду. Хотя это уже из области анекдота.

      0
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      Рейтинг: +23840

      TAGANROG 161 13 минут назад

      У Аллегри сейчас есть всё для того что-бы победить в ЛЧ и вряд ли он бросит Юве ради МЮ.

      0
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      Рейтинг: +540

      ivan-football-fan 14 минут назад

      "...руководство клуба рассмотрит другие кандидатуры вне зависимости от результатов команды...."
      ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3841

      XaXatyn 17 минут назад

      С Аллегри я думаю будет нисколько не легче договориться будет !

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