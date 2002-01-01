Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Сейчас итальянец возглавляет «Ювентус».

По информации ESPN, приоритетная цель «МЮ» – Маурисио Покеттино, главный тренер «Тоттенхэма». Руководство «Манчестер Юнайтед» понимает, что договориться с лондонцами будет сложно, и рассмотрит в том числе другие варианты. Одна из кандидатур – это Аллегри.

Сейчас обязанности главного тренера «МЮ» исполняет Уле-Гуннар Сульшер. Сообщается, что руководство клуба рассмотрит другие кандидатуры вне зависимости от результатов команды.