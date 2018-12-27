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    «С большим человеком и тренером». Широков выложил фото со Спаллетти

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков в инстаграме опубликовал фотографию с экс-главным тренером петербуржцев Лучано Спаллетти. Сейчас специалист возглавляет «Интер».

    «С большим человеком и тренером! Мистер, спасибо за внимание!» – написал Широков под фото.

    Россиянин играл под руководством итальянца в «Зените» с 2009 по 2014 год. За этот период петербуржцы дважды выиграли РПЛ, завоевали Кубок и Суперкубок России и два раза стали серебряными призерами чемпионата.

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    Источник: Инстаграм Романа Широкова

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян 1 час назад

      Давно ли скандалили и подрались в " Зените"... ))) Молодцы, что всё это в прошлом и забыто.

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