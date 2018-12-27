«С большим человеком и тренером». Широков выложил фото со Спаллетти

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков в инстаграме опубликовал фотографию с экс-главным тренером петербуржцев Лучано Спаллетти. Сейчас специалист возглавляет «Интер».

«С большим человеком и тренером! Мистер, спасибо за внимание!» – написал Широков под фото.

Россиянин играл под руководством итальянца в «Зените» с 2009 по 2014 год. За этот период петербуржцы дважды выиграли РПЛ, завоевали Кубок и Суперкубок России и два раза стали серебряными призерами чемпионата.