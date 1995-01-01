Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Серия А не будет приостановлена из-за инцидента в Милане

    Итальянская федерация футбола подтвердила, что не будет приостанавливать Серию А из-за инцидента, произошедшего в среду, 26 декабря, накануне матча 18-го тура «Интер»«Наполи» (1:0).

    Как сообщалось ранее, перед игрой четверо неаполитанских болельщиков получили в драке ножевые ранения, а поклонник миланской команды был сбит фургоном и умер в больнице.

    Во время самого матча фанаты «Интера» проявили расизм по отношению к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

    «В субботу будут играть в футбол. Игры пройдут, как и планировалось. Серия А не будет останавливаться», – сказал руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105790
    #2
    Zenit-84
    76562
    #3
    Chernyi Lis
    72607
    #4
    Андрей Ермошин
    68536
    #5
    DeMoN-FCMU
    63357
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru