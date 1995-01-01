Серия А не будет приостановлена из-за инцидента в Милане

Итальянская федерация футбола подтвердила, что не будет приостанавливать Серию А из-за инцидента, произошедшего в среду, 26 декабря, накануне матча 18-го тура «Интер» – «Наполи» (1:0).

Как сообщалось ранее, перед игрой четверо неаполитанских болельщиков получили в драке ножевые ранения, а поклонник миланской команды был сбит фургоном и умер в больнице.

Во время самого матча фанаты «Интера» проявили расизм по отношению к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

«В субботу будут играть в футбол. Игры пройдут, как и планировалось. Серия А не будет останавливаться», – сказал руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.