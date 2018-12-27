AS: «Севилья» не намерена отпускать Промеса. Испанцы продадут хавбека только при получении выгодного предложения

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«Севилья» не собирается отпускать полузащитника Квинси Промеса в другой клуб, информирует AS.
Как утверждает источник, клуб рассчитывает на 26-летнего футболиста. Несмотря на это, «Севилья» будет готова обсудить трансфер голландца, если получит выгодное предложение.
Ранее сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Спартак», а «Севилья» готова его отпустить.
- Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.
- Контракт Промеса с «Севильей» рассчитан до июня 2023 года.