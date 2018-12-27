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    AS: «Севилья» не намерена отпускать Промеса. Испанцы продадут хавбека только при получении выгодного предложения

    «Севилья» не собирается отпускать полузащитника Квинси Промеса в другой клуб, информирует AS.

    Как утверждает источник, клуб рассчитывает на 26-летнего футболиста. Несмотря на это, «Севилья» будет готова обсудить трансфер голландца, если получит выгодное предложение.

    Ранее сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Спартак», а «Севилья» готова его отпустить.

    • Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.
    • Контракт Промеса с «Севильей» рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1784

      Yev 5 минут назад

      Классика советской анимации: "Зачем я Бурёнка, тебя продаю? Такая корова нужна самому!"

      0
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      ...
      Рейтинг: +4838

      parevg > Yev 1 минуту назад

      А много корова дает молока? - А мы молока не видали пока....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4838

      parevg 16 минут назад

      Вообще-то прошло всего пол года, то есть время на адаптацию к новой стране, к новым партнерам, к другому стилю игры .
      В спартаке он был звездой, а в Севилье, один из...
      Думаю весной он заиграет.

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      Рейтинг: +14811

      oyabun 25 минут назад

      Никто из европейских клубов ничего им за Антоху не предложит достойного. Так и будет дальше на лавке сидеть, если Спартак не закинет удочку насчет обратного выкупа.

      0
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      Рейтинг: +63201

      klifS 27 минут назад

      Ну вот, пообсуждали возвращение Антохи, ждем следующей утки для обсуждения.

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      Рейтинг: +489

      ZAITZEFF2011 29 минут назад

      Хватит писать чепуху каждый час. Нет новостей про футбол а деньги нужны. Вот девиз бомбардира!!!

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