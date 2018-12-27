AS: «Севилья» не намерена отпускать Промеса. Испанцы продадут хавбека только при получении выгодного предложения

«Севилья» не собирается отпускать полузащитника Квинси Промеса в другой клуб, информирует AS.

Как утверждает источник, клуб рассчитывает на 26-летнего футболиста. Несмотря на это, «Севилья» будет готова обсудить трансфер голландца, если получит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Спартак», а «Севилья» готова его отпустить.