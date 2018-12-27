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    • «Барселона» интересуется 18-летним защитником «Тулузы» Тодибо

    «Барселона» интересуется 18-летним защитником «Тулузы» Тодибо

    Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов «Барселоны».

    За выступлениями 18-летнего футболиста также следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».

    В текущем сезоне француз провел за «Ниццу» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Mundo Deportivo

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    27.12.2018 16:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 декабря 2018, 18:13

      Просматриваешь информацию по парню на разных сайтах и кто во что горазд про него пишет. Но одно точно, что ему не 18 лет, а на днях 20 исполнится. У одних источников 30 декабря по другим 1 января. Рост 180 см у других 190см, для одних он защитник, для других полузащитник, но то, что не вратарь точно...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Рубик Докоян 27 декабря 2018, 21:46

      Ему 18 , и на 19 исполнится ... А насчет разных позиций - он защитник , но может сыграть в полузащите. Я для конкретных данных о игроке обычно трансфермаркет смотрю

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > К.Серж.А 27 декабря 2018, 21:55

      Мне проще гуглить и смотреть не один сайт, чем на трансфермаркете. Ему через два дня 19 лет. Где он может играть это одно, а его основное амплуа другое.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Рубик Докоян 27 декабря 2018, 23:19

      Ну там обычно достоверная инфа ... Ну наверное он раньше просто играл в полузащите в молодежных командах , молодых игроков частенько переквалифицируют на другую позицию , и инфа поэтому устаревает ...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 декабря 2018, 17:40

      Слишком молодой, чтобы его брать в команду. Можно купить сейчас, но ещё на пару лет оставить в Тулузе в аренде, пусть окрепнет. Это лучше, чем Барса Б или аренда в условный Леганес.

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 27 декабря 2018, 16:35

      Ну да новый Пеле, новый Месси, новый Роналду и т.д., и сколько таких было, а как серьезный клуб так все похороны

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