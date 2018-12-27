«Барселона» интересуется 18-летним защитником «Тулузы» Тодибо

Просматриваешь информацию по парню на разных сайтах и кто во что горазд про него пишет. Но одно точно, что ему не 18 лет, а на днях 20 исполнится. У одних источников 30 декабря по другим 1 января. Рост 180 см у других 190см, для одних он защитник, для других полузащитник, но то, что не вратарь точно...
Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов «Барселоны».
За выступлениями 18-летнего футболиста также следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».
В текущем сезоне француз провел за «Ниццу» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.