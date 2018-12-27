«Барселона» интересуется 18-летним защитником «Тулузы» Тодибо

Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов «Барселоны».

За выступлениями 18-летнего футболиста также следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».

В текущем сезоне француз провел за «Ниццу» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.