Роналду поддержал Кулибали, который подвергся расизму в матче с «Интером»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил в поддержку защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В матче 18-го тура Серии А против «Интера» сенегалец подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков миланцев. Из-за этого «Наполи» несколько раз обращался с просьбой к главному судье остановить встречу. Ближе к концу игры Кулибали заработал две желтые карточки в течение минуты и был удален с поля.

«Я хочу, чтобы в мире и в футболе всегда проявлялись воспитание и уважение. Нет расизму, любым оскорблениям и дискриминации!» – написал Роналду в инстаграме.