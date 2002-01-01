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    Ван Дейк: «Сколько бы я заплатил за де Лигта? Ну, меньше чем за себя»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о 19-летнем игроке обороны «Аякса» Матейсе де Лигте.

    «Насколько хорош де Лигт в моих глазах? Очень. Он очень хорош и спокоен. Он знает, чего хочет. Если он перейдет куда-либо, надеюсь, он сделает правильный выбор.

    Спрашивал ли меня когда-нибудь о нем «Ливерпуль»? Нет, мы не обсуждали его в клубе. Это не работает подобным образом. В таком большом клубе, как «Ливерпуль», очень много скаутов, которые будут следить за его выступлениями.

    Если они захотят что-то узнать, я об этом услышу.

    Сколько бы я заплатил за де Лигта? Ну, меньше, чем для себя, ха-ха. Но «Аякс» находится в роскошном положении. Посмотрим», – сказал ван Дейк.

    Источник: AD

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +322

      Ajax_Amsterdam 4 минуты назад

      АЯКСиды продавайте за 80!)) Хорошая оборона у Оранье выросла. Немного поднажать бы в нападении и крепить полузащиту, то можно и нужно в финальные турниры Евро и ЧМ пробиваться, и там за хорошие места бороться!!

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