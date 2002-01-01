Ван Дейк: «Сколько бы я заплатил за де Лигта? Ну, меньше чем за себя»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о 19-летнем игроке обороны «Аякса» Матейсе де Лигте.

«Насколько хорош де Лигт в моих глазах? Очень. Он очень хорош и спокоен. Он знает, чего хочет. Если он перейдет куда-либо, надеюсь, он сделает правильный выбор.

Спрашивал ли меня когда-нибудь о нем «Ливерпуль»? Нет, мы не обсуждали его в клубе. Это не работает подобным образом. В таком большом клубе, как «Ливерпуль», очень много скаутов, которые будут следить за его выступлениями.

Если они захотят что-то узнать, я об этом услышу.

Сколько бы я заплатил за де Лигта? Ну, меньше, чем для себя, ха-ха. Но «Аякс» находится в роскошном положении. Посмотрим», – сказал ван Дейк.