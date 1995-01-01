«Спорт-Экспресс»: «Севилья» готова вести переговоры по Промесу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак». Об этом сегодня ранее сообщал «Бомбардир».

При этом испанский клуб рассматривает варианты его трудоустройства и в других российских клубах.

«Севилья» готова вести переговоры по голландцу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром».

При этом возможное возвращение футболиста в «Спартак» зависит от условий: «Севилья» не готова на бесплатную аренду.