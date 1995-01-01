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    «Спорт-Экспресс»: «Севилья» готова вести переговоры по Промесу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак». Об этом сегодня ранее сообщал «Бомбардир».

    При этом испанский клуб рассматривает варианты его трудоустройства и в других российских клубах.

    «Севилья» готова вести переговоры по голландцу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром».

    При этом возможное возвращение футболиста в «Спартак» зависит от условий: «Севилья» не готова на бесплатную аренду.

    • Промес перешeл в андалусский клуб из «Спартака» этим летом за 20 миллионов евро.
    • Контракт голландца рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел 22 матча за «Севилью», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2765

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Да он в Севилью уже перешел на спаде и с арендой ничего хорошего не получится, помотается еще 2 сезона по арендам, так и умрет и поедет доигрывать к Слуцкому

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      Рейтинг: +4833

      parevg 3 минуты назад

      Промес в Зенит.... СМЕШНО!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1534

      Агасфер 4 минуты назад

      Начинаем операцию "Новый год",или "Спасти рядового Райана".

      0
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      Рейтинг: +14790

      oyabun 10 минут назад

      Забирать однозначно надо!

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