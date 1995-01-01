«Спорт-Экспресс»: «Севилья» готова вести переговоры по Промесу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром»

Да он в Севилью уже перешел на спаде и с арендой ничего хорошего не получится, помотается еще 2 сезона по арендам, так и умрет и поедет доигрывать к Слуцкому
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак». Об этом сегодня ранее сообщал «Бомбардир».
При этом испанский клуб рассматривает варианты его трудоустройства и в других российских клубах.
«Севилья» готова вести переговоры по голландцу с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром».
При этом возможное возвращение футболиста в «Спартак» зависит от условий: «Севилья» не готова на бесплатную аренду.
- Промес перешeл в андалусский клуб из «Спартака» этим летом за 20 миллионов евро.
- Контракт голландца рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне хавбек провел 22 матча за «Севилью», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.