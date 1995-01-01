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    Черышев: «Думаю, через два-три года можно будет попробовать себя в России»

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб чемпионата России.

    «Сейчас я чувствую большую любовь из России после того, что произошло на чемпионате мира. Много болельщиков появилось, много писали. Чувствую себя комфортно, когда приезжаю в сборную.

    Пока я доволен, что играю в Европе, что играю в «Валенсии», но в будущем – может, не на следующий год, а через два или три года – может, можно будет себя попробовать», – сказал Черышев.

    Источник: Ютуб-канал «4D: Четкий футбол»

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    Сегодня, 01:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2027

      multiscan 1 час назад

      Через 2-3 года Черышеву будет 31-32 года. В таком возрасте можно ещё поиграть в качестве вратаря, но не полевого игрока. Нашему футболу нужна талантливая молодёжь, а не "пенсионеры", пусть даже достаточно "заслуженные".

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