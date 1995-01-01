Черышев: «Думаю, через два-три года можно будет попробовать себя в России»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб чемпионата России.

«Сейчас я чувствую большую любовь из России после того, что произошло на чемпионате мира. Много болельщиков появилось, много писали. Чувствую себя комфортно, когда приезжаю в сборную.

Пока я доволен, что играю в Европе, что играю в «Валенсии», но в будущем – может, не на следующий год, а через два или три года – может, можно будет себя попробовать», – сказал Черышев.