Он немножечно таки растроен. Ай-яй-яй. А вот нам посмотрев на игру команды и всплакнуть охота
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).
«Я немного расстроен. Я думаю, первый тайм был ключевым. Мы начали выигрывать, у нас было еще два момента.
Во втором тайме мы не могли навязать свой план на игру, мы не создали больше опасных моментов, чтобы выиграть.
Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то могли бы выиграть. Во втором тайме мы не могли навязать свою игру», – сказал Эмери.
- «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 38 очками.
- «Челси» играет свой матч 19 тура с «Уотфордом» (0:0, первый тайм). По итогам встречи «Челси» может обойти «Арсенал» в таблице.