Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

«Я немного расстроен. Я думаю, первый тайм был ключевым. Мы начали выигрывать, у нас было еще два момента.

Во втором тайме мы не могли навязать свой план на игру, мы не создали больше опасных моментов, чтобы выиграть.

Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то могли бы выиграть. Во втором тайме мы не могли навязать свою игру», – сказал Эмери.