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    Эмери – о ничьей с «Брайтоном»: «Я немного расстроен»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

    «Я немного расстроен. Я думаю, первый тайм был ключевым. Мы начали выигрывать, у нас было еще два момента.

    Во втором тайме мы не могли навязать свой план на игру, мы не создали больше опасных моментов, чтобы выиграть.

    Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то могли бы выиграть. Во втором тайме мы не могли навязать свою игру», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 38 очками.
    • «Челси» играет свой матч 19 тура с «Уотфордом» (0:0, первый тайм). По итогам встречи «Челси» может обойти «Арсенал» в таблице.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      LMI 30 минут назад

      Он немножечно таки растроен. Ай-яй-яй. А вот нам посмотрев на игру команды и всплакнуть охота

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