Гвардиола: «Сейчас другие команды играют лучше, чем «Манчестер Сити»

Блин, такой экспресс обкакал твой Сити. По-моему Гвардиола выдохся, при всём его таланте. Может зимняя пауза пойдёт ему на пользу.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).
О матче
Нас не хватило сил, чтобы создать больше моментов. Нужно попытаться найти решения для этих проблем.
О положении в таблцие
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслужили это, они выигрывают матчи, а мы нет. Разрыв увеличился. В прошлом сезоне у нас был очень большой отрыв, в этом сезоне «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» очень хороши.
Завершилась первая часть сезона, у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но у других команд их больше. Сейчас они лучше нас.
- «Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице с 44 очками.
- «Ливерпуль» возглавляет таблицу (51), «Тоттенхэм» идет вторым (45).