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    Гвардиола: «Сейчас другие команды играют лучше, чем «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

    О матче

    Нас не хватило сил, чтобы создать больше моментов. Нужно попытаться найти решения для этих проблем.

    О положении в таблцие

    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслужили это, они выигрывают матчи, а мы нет. Разрыв увеличился. В прошлом сезоне у нас был очень большой отрыв, в этом сезоне «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» очень хороши.

    Завершилась первая часть сезона, у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но у других команд их больше. Сейчас они лучше нас.

    • «Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице с 44 очками.
    • «Ливерпуль» возглавляет таблицу (51), «Тоттенхэм» идет вторым (45).

    Источник: BBC

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1782

      Yev 30 минут назад

      Блин, такой экспресс обкакал твой Сити. По-моему Гвардиола выдохся, при всём его таланте. Может зимняя пауза пойдёт ему на пользу.

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