Гвардиола: «Сейчас другие команды играют лучше, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

О матче

Нас не хватило сил, чтобы создать больше моментов. Нужно попытаться найти решения для этих проблем.

О положении в таблцие

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслужили это, они выигрывают матчи, а мы нет. Разрыв увеличился. В прошлом сезоне у нас был очень большой отрыв, в этом сезоне «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» очень хороши.

Завершилась первая часть сезона, у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но у других команд их больше. Сейчас они лучше нас.