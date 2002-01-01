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    Роналду впервые в сезоне был заявлен как запасной «Ювентуса»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на замену в матче 18 тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

    Игрок появился на поле на 65 минуте вместо полузащитника Сами Хедиры. «Ювентус» к тому моменту уже играл вдесятером после удаления Родриго Бентакура на 53 минуте.

    Роналду вышел при счете 2:1 в пользу «Аталанты» и забил гол.

    • Это первый раз в сезоне, когда Роналду остался в запасе. Он провел за туринцев 23 матча во всех соревнованиях, 22 из них в старте.
    • Игрок перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

    Наш Егоров говорит, что «Ювентус» сильно изменился. Но этого никто не замечает (зря)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1134

      Karpathian 28 минут назад

      Ну значит схема такая

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      Рейтинг: -2

      datoz39 28 минут назад

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      Рейтинг: +944

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Джокер!!

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      dinar7777dinar > SIRIUS 2002 51 минуту назад

      полупокер !

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      Рейтинг: +10883

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нехорошая примета: сразу удаление и ничья.

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