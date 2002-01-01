Роналду впервые в сезоне был заявлен как запасной «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на замену в матче 18 тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

Игрок появился на поле на 65 минуте вместо полузащитника Сами Хедиры. «Ювентус» к тому моменту уже играл вдесятером после удаления Родриго Бентакура на 53 минуте.

Роналду вышел при счете 2:1 в пользу «Аталанты» и забил гол.

Это первый раз в сезоне, когда Роналду остался в запасе. Он провел за туринцев 23 матча во всех соревнованиях, 22 из них в старте.

Игрок перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Наш Егоров говорит, что «Ювентус» сильно изменился. Но этого никто не замечает (зря)