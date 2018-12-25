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    Marca: «Севилья» может продать Промеса и Муриэля

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес и нападающий Луис Муриэль могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер севильцев Хоакин Капаррос не удовлетворен выступлениями футболистов в этом сезоне и будет рассчитывать на других игроков.

    • Промес перешeл в испанский клуб из «Спартака» этим летом за 20 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.
    • В текущем сезоне голландец провел 22 матча за «Севилью», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • На счету Муриэля четыре мяча и четыре голевых передачи в 19-ти встречах.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1891

      Artemka69 10 минут назад

      Значит вовремя Спартак Антоху продал!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10876

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Луче вернуться в Спартак, иначе будет хождение по мукам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7229

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Езда под мухой уже началась у Промеса.

      2
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      Рейтинг: +65

      М.Т. 29 минут назад

      В Спартак?

      0
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      Рейтинг: +2852

      nik55 38 минут назад

      за 15 можно брать

      0
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      ...
      Рейтинг: +7229

      vladimir-7 > nik55 16 минут назад

      15 тысяч рублей в месяц.

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