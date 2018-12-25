Marca: «Севилья» может продать Промеса и Муриэля

Значит вовремя Спартак Антоху продал!!
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес и нападающий Луис Муриэль могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Главный тренер севильцев Хоакин Капаррос не удовлетворен выступлениями футболистов в этом сезоне и будет рассчитывать на других игроков.
- Промес перешeл в испанский клуб из «Спартака» этим летом за 20 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.
- В текущем сезоне голландец провел 22 матча за «Севилью», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- На счету Муриэля четыре мяча и четыре голевых передачи в 19-ти встречах.