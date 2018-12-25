Marca: «Севилья» может продать Промеса и Муриэля

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес и нападающий Луис Муриэль могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Главный тренер севильцев Хоакин Капаррос не удовлетворен выступлениями футболистов в этом сезоне и будет рассчитывать на других игроков.