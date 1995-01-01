Аллегри: «Матч против «Аталанты» Роналду начнет на скамейке запасных»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что матч против «Аталанты» Криштиану Роналду начнет в запасе.

«Роналду отправится со мной на скамейку запасных. Мы впервые будем следить за игрой вместе на скамейке запасных.

Я доволен тем, что он делает. В этом году мы показали лучший старт с точки зрения количества забитых мячей и набранных очков. Но он должен быть на пике формы в марте, когда вернется Лига чемпионов. Тогда его присутствие, как и всех остальных игроков, должно стать решающим для нас», – сказал 51-летний специалист.