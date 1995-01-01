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    Аллегри: «Матч против «Аталанты» Роналду начнет на скамейке запасных»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что матч против «Аталанты» Криштиану Роналду начнет в запасе.

    «Роналду отправится со мной на скамейку запасных. Мы впервые будем следить за игрой вместе на скамейке запасных.

    Я доволен тем, что он делает. В этом году мы показали лучший старт с точки зрения количества забитых мячей и набранных очков. Но он должен быть на пике формы в марте, когда вернется Лига чемпионов. Тогда его присутствие, как и всех остальных игроков, должно стать решающим для нас», – сказал 51-летний специалист.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Юве» летом этого года.
    • В 17 матчах Серии А португалец забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» состоится сегодня. Начало – в 17:00 мск.

    Источник: Tuttomercatoweb

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