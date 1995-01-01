Don Balon: Перес хочет купить в «Реал» пять новых игроков

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен существенно обновить состав своей команды.

Руководитель мадридского клуба планирует подписать на «Сантьяго Бернабеу» звезду, вокруг которой будет строиться его новый коллектив. Под эту роль Перес рассматривает Неймара или Килиана Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

Также он хочет подписать нового нападающего – Гарри Кейна из «Тоттенхэма»; игрока в середину поля – Адриана Рабьо из «ПСЖ», Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» или Френки де Йонга из «Аякса»; центрального защитника - Милана Шкриньяра из «Интера» или Матейса де Лигта из «Аякса» и левого защитника – Давида Алабу из «Баварии».