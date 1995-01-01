Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Don Balon: Перес хочет купить в «Реал» пять новых игроков

    Президент «Реала» Флорентино Перес намерен существенно обновить состав своей команды.

    Руководитель мадридского клуба планирует подписать на «Сантьяго Бернабеу» звезду, вокруг которой будет строиться его новый коллектив. Под эту роль Перес рассматривает Неймара или Килиана Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

    Также он хочет подписать нового нападающего – Гарри Кейна из «Тоттенхэма»; игрока в середину поля – Адриана Рабьо из «ПСЖ», Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» или Френки де Йонга из «Аякса»; центрального защитника - Милана Шкриньяра из «Интера» или Матейса де Лигта из «Аякса» и левого защитника – Давида Алабу из «Баварии».

    • Минувшим летом на новых игроков «Реал» в общей сложности потратил чуть более 160 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6674

      DeStar 1 минуту назад

      реал летом потратил 160 ?. на кого.. ? малой за 45 и одриоссола. Откуда 160 то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5339

      Asbjorn 6 минут назад

      Ага, а ффп? Тут если всех покупать(по одному на позицию) до довольно очень большая сумма выходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      piligrim1986 8 минут назад

      харя не треснет?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3501

      серега кашин 58 минут назад

      слишком много хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Mr Abdullaev 59 минут назад

      Рабьо в Барсу вроде собрался )
      Don Balon кто верит, совсем ненужная птица)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru