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    Благотворительный фонд Маты собрал более 800 тысяч

    Благотворительный фонд Common Goal полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты собрал более 800 тысяч фунтов стерлингов на социальные проекты и акции помощи нуждающимся, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

    К фонду присоединился защитник «Брайтона» Леон Балогун. Это седьмой игрок АПЛ, помогающий организации испанского футболиста.

    Источник: Sky Sports

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