Благотворительный фонд Маты собрал более 800 тысяч

Благотворительный фонд Common Goal полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты собрал более 800 тысяч фунтов стерлингов на социальные проекты и акции помощи нуждающимся, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

К фонду присоединился защитник «Брайтона» Леон Балогун. Это седьмой игрок АПЛ, помогающий организации испанского футболиста.