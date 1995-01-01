Transfermarkt: Фернандес стал самым дорогим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt обновил цены футболистов РПЛ. Самым дорогим игроком Премьер-лиги стал защитник ЦСКА Марио Фернандес (26 миллионов евро), который подорожал на 6 миллионов.

Второе место занимает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес (25 миллионов). Его стоимость увеличилась на 5 миллионов.

(25 миллионов). Его стоимость увеличилась на 5 миллионов. В тройку попали хавбек ЦСКА Никола Влашич (18 миллионов), который подорожал на 8 миллионов, и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (18 миллионов), чья трансферная стоимость не изменилась.

«Зенит» хочет купить у ЦСКА Марио Фернандеса