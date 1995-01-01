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    Transfermarkt: Фернандес стал самым дорогим футболистом РПЛ

    Портал Transfermarkt обновил цены футболистов РПЛ. Самым дорогим игроком Премьер-лиги стал защитник ЦСКА Марио Фернандес (26 миллионов евро), который подорожал на 6 миллионов.

    «Зенит» хочет купить у ЦСКА Марио Фернандеса

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 06:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1275

      Dellleone 15 минут назад

      Паредес.
      Сомнительно.

      0
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      Рейтинг: +2043

      VIPded 49 минут назад

      Ценника на спартачей чего-то не видать...)))

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