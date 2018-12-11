«Зенит» хочет купить у ЦСКА Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Ненобель».

Петербургский клуб намерен усилить позицию правого защитника. Игрок сборной России – приоритетная цель сине-бело-голубых.

«Что касается интереса «Зенита» к Караваеву, то игрок действительно входит в расширенный список правых защитников с российским паспортом, который возглавляет... Марио Фернандес. Но чтобы замахнуться на Марио, «Зениту» по итогам сезона нужно как минимум напрямую попасть в Лигу чемпионов, поэтому будем наблюдать», – написал источник.

Рыночная стоимость Фернандеса – 20 миллионов евро.