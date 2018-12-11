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    «Зенит» хочет купить у ЦСКА Марио Фернандеса

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Ненобель».

    Петербургский клуб намерен усилить позицию правого защитника. Игрок сборной России – приоритетная цель сине-бело-голубых.

    «Что касается интереса «Зенита» к Караваеву, то игрок действительно входит в расширенный список правых защитников с российским паспортом, который возглавляет... Марио Фернандес. Но чтобы замахнуться на Марио, «Зениту» по итогам сезона нужно как минимум напрямую попасть в Лигу чемпионов, поэтому будем наблюдать», – написал источник.

    Рыночная стоимость Фернандеса – 20 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал «Ненобель»

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    11.12.2018 09:51
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:27

      Давай, покупай все старьё, чтобы как Маркизио об мячик запинались. Они что там, селекционная служба, 30 лямов хотят коням подарить? Он же через 2-3 года 10 копеек стоить не будет! Повесить всех коррупционеров на Дворцовой за ноги!

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 11 декабря 2018, 20:03

      Бомжи решили, что за народные деньги от газа можно купить всех и всё. Скоро начнут скупать души игроков, только толка мало, загубили всех перспективных игроков.

      0
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      Рейтинг: +1506

      balam 11 декабря 2018, 19:57

      а Соловьев куда сгинул? загубили парня

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 декабря 2018, 17:43

      А как же дипломатическая договоренность между клубами?

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 17:16

      куй вам !!!!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 декабря 2018, 16:59

      ...кто-то намеренно "подогревает" такими "утками" скандал в сети,чтобы "фанатов" стравливать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 11 декабря 2018, 16:49

      Зенит давно мечтает выиграть ЛЧ. Но не хватает российского газа! Мечтатели ср...ые!

      4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:37

      Маловероятно. Претенденты на чемпионский Титул не будут ослаблять друг друга. Конечно может случится всякое ,но без крупного скандала тут не обойтись.

      5
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > zigbert 11 декабря 2018, 16:59

      Ох хо,когда что то мешало Зениту ослаблять конкурентов?По итогам игроки то им не нужны были,так лишь бы другим нагадить

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > zigbert 11 декабря 2018, 21:32

      Мигель Данни свидетель. Никакого ослабления конкурентов Зенит никогда не позволял себе, ага.

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 11 декабря 2018, 16:35

      От Фернандеша опять мало что будет зависеть.
      У нас в последнее время игроки продаются и покупаются как вещи!
      Вообще Марио Красавчик, политику Зенита по трансферам не одобряю мягко сказано!!!

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > афоня72 11 декабря 2018, 21:32

      Конечно мало, ведь им никто не интересуется, интересен Фернандес )))

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 11 декабря 2018, 15:35

      Раскатали губехи бомжи.Марио Профи с большой буквы,а не побирушка.Лучший футболист на данный момент в рпл

      2
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