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    Давид Сильва вернулся к тренировкам и может сыграть с «Лестером»

    Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о возвращении в тренировочный процесс полузащитника Давида Сильвы.

    32-летний испанец за две недели восстановился от травмы подколенного сухожилия, полученного в игре 16-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

    Хавбек может принять участие в матче 19-го тура против «Лестер Сити». Встреча пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Трехкратный чемпион Англии проводит девятый сезон в составе «горожан». На его счету восемь голов и четыре результативные передачи в 20-ти матчах всех турниров. Команда Хосепа Гваридолы занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Ливерпуля» на четыре очка.

    Источник: «Манчестер Сити»

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