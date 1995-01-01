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    Дзюба: «Если бы не лимит, не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Играл бы габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба принял участие в мероприятии PROIУспех в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

    – Как относитесь к лимиту, и как он влияет на конкурентоспособность сборной?

    – Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин.

    Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей.

    И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили.

    – Где найти мужа-футболиста?

    – Футболистов… ну, в ночных клубах найдете, только аккуратнее.

    Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин включил автора трех голов на ЧМ-2018 в тройку лучших игроков России по итогам года.

    Источник: Eurosport

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +238

      амани 48 секунд назад

      а что , Черчесов в тихаря женился на Дзюбе?.....не знал.....

      0
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      Рейтинг: +33

      Egorkin88 16 минут назад

      Ну естественно он за лимит - такие тепличные условия у этих лодырей только из-за паспорта. Не было бы лимита - сидели бы без копейки, и максимум - на банке.

      0
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      Рейтинг: +2029

      Путник 13 18 минут назад

      Хрень полнейшая ..российские бездари деньги только по паспорту получают ..Кто играет тот по любому играет..Раньше не было лимита и играли русские ..и за бугор играть уезжали ..лимит это чисто политическая идиотская идея руководителей которые уже угробили промышленность на импортозамещении ..Артём тупо прогибается перед руководством ..

      2
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      Рейтинг: +3043

      Сварожич 25 минут назад

      Вот иногда, лучше бы Артем помолчал....

      3
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      Рейтинг: +1780

      Yev 26 минут назад

      Слушай, а Артёмка-то умным пацаном вырос, правильные вещи говорит! Так и до президенства договорится.
      Молодец, полностью поддерживаю!!!

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      Рейтинг: +127

      Alejandrrro 28 минут назад

      В российских клубах бы не появились. Поехали бы в топовые европейские клубы.

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      Рейтинг: +1009

      TOMSON 35 минут назад

      Красава. Полностью поддерживаю!

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