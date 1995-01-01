Дзюба: «Если бы не лимит, не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Играл бы габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба принял участие в мероприятии PROIУспех в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

– Как относитесь к лимиту, и как он влияет на конкурентоспособность сборной?

– Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин.

Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей.

И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили.

– Где найти мужа-футболиста?

– Футболистов… ну, в ночных клубах найдете, только аккуратнее.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин включил автора трех голов на ЧМ-2018 в тройку лучших игроков России по итогам года.