Сульшер: «В «Манчестер Юнайтед» заключена атакующая философия»

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о мотивации команды.

«На командном собрании мы говорили о том, что после одного забитого гола нам нужен второй, а после второго – третий. Это природа команды и клуба – мы всегда атакуем.

Все понимают, что такого не будет в каждом матче, моменты надо создавать. Но вряд ли какой угодно команде понравится, когда на них бегут Рэшфорд, Марсьяль, Лингард и Погба. Поэтому зачем их ограничивать?

Атакующая философия заключена в стенах «Манчестер Юнайтед», это традиция и история клуба. Это наша игра и наша главная цель. Матч против «Кардиффа» (5:1 в 18-м туре АПЛ, дебютный для Сульшера – прим. «Бомбардира») стал отличным тому подтверждением», – цитирует специалиста Goal.

Норвежец вступил в должность 19-го декабря. С мая 2016 года команду возглавлял Жозе Моуринью.