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    Воспитанник «Спартака» Думиника: «В Белоруссии я получал 3 тысячи долларов и был богом. Крышу снесло так, что позволял себе все»

    Воспитанник «Спартака» Драгомир Думиника рассказал о времени, проведенном в белорусском «Партизане» [клуб существовал с 2002 по 2014 год]. Нападающий выступал за минчан с 2008 по 2010 год, сыграв лишь один матч за дублирующий состав клуба.

    «Я полетел с минским «Динамо» на просмотровые сборы в Турцию. Мне было 18 лет. Глаза горят – вокруг бразильцы, испанцы. Немножко потряхивало. Хотелось взять на себя инициативу. Футбол у меня был неосмысленный.

    Провели пару матчей. В них ничем не отличился. Случайно вместе с нами в отеле располагался минский «Партизан». Их селекционер сразу обратил на меня внимание. И в 18-19 лет я получил контракт на 3 тысячи долларов. Для меня это были сумасшедшие деньги, с которыми даже не знал, что делать.

    Сразу пошел по магазинам. Было принципиально купить одежду от Dolce & Gabbana и прочих дорогих фирм. В те годы моим кумиром был Дэвид Бекхэм. Я проколол ухо и ходил со вставленной серьгой. Приходил на тренировку и настолько любил и обожал себя: «Смотрите, вот он я».

    Я не из богатой семьи: не знал, что такое сходить в магазин и набрать вещей. Но когда получил 3 тысячи на руки (плюс какие-то бонусы), то понял, что могу все. Я попрекал футболистов, которые зарабатывают большие деньги, и говорил: «Какие бы деньги я футболом ни заработал, мое отношение к нему не изменится».

    На уровне Белоруссии я стал почти олигархом. Тогда мое отношение к футболу начало меняться. Я ходил по клубам, надевал красивые вещи. Сбылась мечта сибирского мальчика. Время между тренировками я заполнял не ожиданиями и подготовкой к матчам. Это сразу заметил тренер.

    В Белоруссии я был легионером и самым высокооплачиваемым игроком до 20 лет в стране. А там так положено, что легионерам нужно платить не менее 2,5 тысяч долларов. С учетом налогов у меня выходило 2,8-2,9. В те годы в Белоруссии я был богом. Мне крышу снесло так, что я позволял себе все.

    Зарплату получал в белорусских рублях. Тяжело было считать эти нули. Первую зарплату я снял всю сразу. Делил сумму на 100 или на 10, не помню. Чувствовал себя таким богатым. Все стоило копейки. Первую машину купил с третьей зарплаты – Honda Prelude, спортивная. Мне было 20 лет. Два дня катался без остановок.

    Там у меня было много свободного времени. Минск не Москва, где надо из места в место ехать через весь город. Кстати, где бы я ни жил в Белоруссии, везде рядом находились казино. Меня, наверное, везде знали, хотя тренерам говорил, что не играю. Казино – не игромания, а атмосфера, бомонд и новые знакомства.

    Самый большой выигрыш – 18 тысяч долларов. Получил как раз в Минске. Это был трехдневный турнир. Участвовали 10 человек, заявка на турнир – 1,5 тысячи. Бывало все хуже. Однажды за ночь проиграл 300 тысяч рублей. Ты выходишь, тебя трясет, не можешь спать и есть, а у тебя тренировка.

    Приезжал на базу из казино на лимузине. Выходил на тренировку, мне врач мерил давление и говорил: «Драгомир, у тебя давление 180, тебе нельзя». Отвечал: «Васильевич, вот тебе 100 долларов, подпиши только». Перегибал настолько, что стыдно.

    Однажды я не попал в заявку на матч, и меня отправили в дубль. Представь картину: стадион, автобус с командой, подъезжает хорошая машина, из нее выхожу я в рубашке и шортах с девочкой. Иду в раздевалку. Команда ко мне с уважением: «Это Драгомир, на него возлагают надежды», – сказал Думиника.

    Деньги, кокаин, шоу-бизнес. Уйти из футбола в уличные гонки

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10826

      DOCTOR PENALTY 37 секунд назад

      Ничего не слышал про этого Дурагомира Дурминику, оно и к лучшему!

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      Рейтинг: +16527

      Mister Fiks 10 минут назад

      У нас в Беларуси, знать не знали такого футболиста, а вы его к Российскому футболу прилепить пытаетесь. Великий футболист, целый один матч сыграл в дубле задрыпанного белорусского клуба. Я думаю, что надо серию передач на Матч ТВ про него выпустить )))

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