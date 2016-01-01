Лучший бомбардир чемпионата Турции празднует голы в маске Кинг-Конга

Нападающий «Касымпаши» Мбайе Дианье празднует голы оригинальным способом. Каждый раз, забивая мяч, сенегалец надевает на себя маску Кинг-Конга.

27-летний футболист перешел в турецкий клуб из «Тяньцзинь Тэда» в январе этого года на правах свободного агента.

В текущем сезоне форвард провел за «Касымпашу» 17 матчей в Суперлиге, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

На данный момент Дианье – лучший бомбардир чемпионата Турции.

Неизвестный сенегалец забивает больше всех в Европе и празднует маской Кинг-Конга