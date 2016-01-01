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    Лучший бомбардир чемпионата Турции празднует голы в маске Кинг-Конга

    Нападающий «Касымпаши» Мбайе Дианье празднует голы оригинальным способом. Каждый раз, забивая мяч, сенегалец надевает на себя маску Кинг-Конга.

    27-летний футболист перешел в турецкий клуб из «Тяньцзинь Тэда» в январе этого года на правах свободного агента.

    • В текущем сезоне форвард провел за «Касымпашу» 17 матчей в Суперлиге, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.
    • На данный момент Дианье – лучший бомбардир чемпионата Турции.

    Неизвестный сенегалец забивает больше всех в Европе и празднует маской Кинг-Конга

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      VVadic 35 минут назад

      А если бы белый надел такую маску, что бы с ним было?

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