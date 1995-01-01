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    «Спартак» не возьмет на зимний сбор Самедова, Боккетти, Попова и Джано

    «Спартак» в ближайшее время покинут несколько футболистов. Руководство красно-белых намерено расстаться в зимнее трансферное окно с Сальваторе Боккетти, Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано.

    Спортивный директор московского клуба Сергей Родионов уже сообщил игрокам, что первый сбор в ОАЭ в январе пройдет без них. Все четверо могут искать варианты продолжения карьеры.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» также расстанется с Романом Еременко и отдаст в аренду Артема Тимофеева.

    • «Спартак» осенью возглавил главный тренер Олег Кононов.
    • Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4555

      Т34 4 минуты назад

      Из этой четверки жалко только Джано. Способный и думающий футболист, но травмы нивелируют его способности и необходимость нахождения в команде исчезает. Как ни жалко, а время расставаться пришло, Спартаку нужны здоровые футболисты, а не завсегдатаи лазарета.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1428

      александр п > Т34 4 минуты назад

      Да и лимит имеет значение.По таланту он один из лучших.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      mahan 7 минут назад

      Если это правда, то с Самедовым зря, он качественный игрок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1428

      александр п > mahan 2 минуты назад

      Возраст,неизбежная потеря скорости,да и на ЧМ,в общем то провалился.

      1
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      Рейтинг: +41053

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Летом список ещё пополнится теми кто не едет с командой на сборы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2840

      nik55 26 минут назад

      Комбаров--Петкович ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3039

      Сварожич 57 минут назад

      Да уж....посмотрим какая трансферная компания будет у Спартачка. Усиливаться надо почти на каждую позицию.....

      3
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      Рейтинг: +1457

      САДЫЧОК > Сварожич 15 минут назад

      Нужно усиливать мозг! То есть-руководство!

      2
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      Рейтинг: +55941

      shlomo > САДЫЧОК 9 минут назад

      Эх...если бы были бы еще мозги у руководства, цены бы клубу не было....а когда мозгов нет, можно и не пытаться их усиливать...:)))

      3
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