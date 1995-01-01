«Спартак» не возьмет на зимний сбор Самедова, Боккетти, Попова и Джано

«Спартак» в ближайшее время покинут несколько футболистов. Руководство красно-белых намерено расстаться в зимнее трансферное окно с Сальваторе Боккетти, Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано.

Спортивный директор московского клуба Сергей Родионов уже сообщил игрокам, что первый сбор в ОАЭ в январе пройдет без них. Все четверо могут искать варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также расстанется с Романом Еременко и отдаст в аренду Артема Тимофеева.