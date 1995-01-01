«Спартак» не возьмет на зимний сбор Самедова, Боккетти, Попова и Джано

Из этой четверки жалко только Джано. Способный и думающий футболист, но травмы нивелируют его способности и необходимость нахождения в команде исчезает. Как ни жалко, а время расставаться пришло, Спартаку нужны здоровые футболисты, а не завсегдатаи лазарета.
«Спартак» в ближайшее время покинут несколько футболистов. Руководство красно-белых намерено расстаться в зимнее трансферное окно с Сальваторе Боккетти, Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано.
Спортивный директор московского клуба Сергей Родионов уже сообщил игрокам, что первый сбор в ОАЭ в январе пройдет без них. Все четверо могут искать варианты продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что «Спартак» также расстанется с Романом Еременко и отдаст в аренду Артема Тимофеева.
- «Спартак» осенью возглавил главный тренер Олег Кононов.
- Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.