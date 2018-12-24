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    Шикунов: «Ломовицкого в «Крыльях Советов» не будет. По Тимофееву ждем решения «Спартака»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий не перейдет в самарский клуб.

    Ранее появилась информация, что 20-летний футболист и его партнер по московскому клубу Артем Тимофеев могут продолжить карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды до конца сезона.

    – Ломовицкого в «Крыльях Советов» не будет. Насколько знаю, в «Спартаке» приняли решение не отдавать его.

    – А Тимофеев окажется в «Крыльях»?

    – Пока сложно сказать. Ждем, что по нему решит «Спартак» и готовы оперативно начать переговоры.

    – Правда ли, что следующим вашим новичком будет 24-летний Григорий Морозов из «Динамо»?

    – Нет, его у нас не будет. Мы даже не вели по нему переговоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.12.2018 22:22
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2140

      Спартач80 47 минут назад

      Не сказать чтобы Ломовицкий был откровенно плох.Наконец-то образумились!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      vka1970 1 час назад

      Значит опять ставка на Глушака.
      Это уже даже не смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41021

      Рубик Докоян 1 час назад

      Морозов здорово начинал и был лучшим среди молодых в Динамо, но потом как-то парень сник.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10817

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ломовицкий пока с нами, это хорошо!

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