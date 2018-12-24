Шикунов: «Ломовицкого в «Крыльях Советов» не будет. По Тимофееву ждем решения «Спартака»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий не перейдет в самарский клуб.

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист и его партнер по московскому клубу Артем Тимофеев могут продолжить карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды до конца сезона.

– Ломовицкого в «Крыльях Советов» не будет. Насколько знаю, в «Спартаке» приняли решение не отдавать его.

– А Тимофеев окажется в «Крыльях»?

– Пока сложно сказать. Ждем, что по нему решит «Спартак» и готовы оперативно начать переговоры.

– Правда ли, что следующим вашим новичком будет 24-летний Григорий Морозов из «Динамо»?

– Нет, его у нас не будет. Мы даже не вели по нему переговоров.