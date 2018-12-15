«Спартак» может отдать Ломовицкого и Тимофеева в аренду «Крыльям Советов»

Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев могут перейти в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

Московский клуб готовит список футболистов (в основном молодых), на которых он не рассчитывает во второй половине сезона. Какие именно игроки вошли в список, не сообщается.

Тимофеев в текущем сезоне сыграл в 15 матчах и забил один гол, Ломовицкий сыграл в 16 матчах и отдал одну голевую передачу.

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