Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» может отдать Ломовицкого и Тимофеева в аренду «Крыльям Советов»

    «Спартак» может отдать Ломовицкого и Тимофеева в аренду «Крыльям Советов»

    Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев могут перейти в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

    Московский клуб готовит список футболистов (в основном молодых), на которых он не рассчитывает во второй половине сезона. Какие именно игроки вошли в список, не сообщается.

    Тимофеев в текущем сезоне сыграл в 15 матчах и забил один гол, Ломовицкий сыграл в 16 матчах и отдал одну голевую передачу.

    «Мой «Спартак» – это унылое говно сейчас». Страна обсуждает вылет из ЛЕ

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2018 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 16 декабря 2018, 21:15

      Тимофеева отдать и не возвращать! Возьмите каборе вместо него или Швеца или кого угодно, но этого отдайте насовсем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 16 декабря 2018, 16:05

      Может лучше глушака комбара и реброва отдать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > shpilman 16 декабря 2018, 21:17

      Ну, комбаров, скорее да. Глушаков как начал выходить на поле, так в каждом эпизоде борется. Ребров чем не угодил, совсем не понятно... Или это просто из-за модного веяния? Тогда Ещенко забыл упомянуть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3316

      Опорник84 16 декабря 2018, 12:18

      А может пусть в Спартаке практику получают, ветеранов надо постепенно из команды выводить, а молодежь свою наигрывать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      serhio80 16 декабря 2018, 11:40

      Не, ну тимофееву то практику дать наверное полезно. Лом и у нас в старте выходить может вполне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > serhio80 16 декабря 2018, 21:18

      Тимофеева гнать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 16 декабря 2018, 10:38

      Тимофеева точно надо сбагрить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 16 декабря 2018, 03:20

      Ой зря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 15 декабря 2018, 22:40

      Божович умеет выявлять таланты. Только вот с кем Спартак собирается играть? Ставка на дом престарелых Ромашка? Да уж...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > sergeIKAZ 16 декабря 2018, 21:20

      На месте ломовицкого толпа народа сыграть может: Самедов, мельгорехо, роша, Попов, Джано, Игнатов, ташаев. А вместо Тимофеева надо просто взять нормального опорника на подмену фернандо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 15 декабря 2018, 22:39

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2551

      Челнинец 15 декабря 2018, 22:11

      да лучше от старперов избавится. у них меньше потенциала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 15 декабря 2018, 21:54

      Ну, если до конца сезона, то вполне, вполне...
      Тимофеев в Спартаке после тяжелейшей травмы в себя прийти не может.
      А что, если в "футбольной провинции" раскрепостится, почувствует себя опять НУЖНЫМ игроком основы?
      А Ломовицкому уже пора задумываться над тем, чтобы стать одним из лидеров на поле.
      Паренёк хороший, самомнение (в хорошем смысле) - выше крыши: старается брать игру на себя, смело идёт в обводку, пытается - очень часто успешно - отдавать остроумные обостряющие передачи.
      Но до твёрдого игрока основы Спартака ещё, к сожалению, не дорос.
      НО -ТАЛАНТИЩЕ!
      Надеюсь, что временный уход (на полгода) в аренду в "Крылья Советов" поможет ему "затвердеть" характером и приобрести "игроцкий шик" и уверенность .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > derrik2000 15 декабря 2018, 23:14

      Или "убить" на фиг,весь талант..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Ruryu 15 декабря 2018, 23:33

      Ломовицкий свой талант может "убить" только сам.
      Если будет тренироваться выходить на поле в составе "Крыльев" спустя рукава.
      То же самое и по Тимофееву.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 