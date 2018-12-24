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    Агент: «Десподов – умный, быстро соображает и принимает решения на поле. «Спартак» ему отлично подойдет»

    Футбольный агент Мирчо Димитров считает, что переход нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова в «Спартак» стал бы хорошим шагом как для самого футболиста, так и для московского клуба.

    Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые проявляют интерес к 22-летнему футболисту сборной Болгарии.

    «Не знаю, интересуется ли «Спартак» Кирилом Десподовым или нет, но у них играет Ивелин Попов. Так что не исключил бы такого расклада. Кирил – хороший футболист. Очень быстрый и техничный. Он умный, быстро соображает и принимает решения на поле. Команда Кононова ему отлично подойдет, если он согласится на переход.

    Если «Спартак» обратит на него внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером. В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет», – сказал Димитров.

    • Контракт Десподова с софийским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне он провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3437

      piligrim1986 7 минут назад

      подойдет ли Спартаку он?

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      Рейтинг: +10803

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      По описанию, второй Стоичков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27750

      Полная Канистра 29 минут назад

      на просмотр его взять во время зимней паузы чтобы точно убедиться что он стоит того о чём говорит агент если это подтвердится то можно заключать контракт

      0
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      Рейтинг: +456

      Untitled-1 29 минут назад

      Своей молодежи полно. С ними не знаем че делать. Толпа талантов, как развивать - никто не имеет понятия.

      0
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      Рейтинг: +2126

      Спартач80 54 минуты назад

      Может всё-таки он Спартаку?....

      1
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      Рейтинг: +1417

      александр п 59 минут назад

      Лотерея ,был бы настоящий талант,в этом возрасте давно бы был в топ-чемпионатах.

      0
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      Рейтинг: +33

      саня ле 1 час назад

      брать болгарина

      0
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      Рейтинг: +7210

      vladimir-7 1 час назад

      Агентам верить нельзя.

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      Рейтинг: +1417

      александр п > vladimir-7 1 час назад

      Плохим агентам.

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