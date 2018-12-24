Агент: «Десподов – умный, быстро соображает и принимает решения на поле. «Спартак» ему отлично подойдет»

Футбольный агент Мирчо Димитров считает, что переход нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова в «Спартак» стал бы хорошим шагом как для самого футболиста, так и для московского клуба.

Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые проявляют интерес к 22-летнему футболисту сборной Болгарии.

«Не знаю, интересуется ли «Спартак» Кирилом Десподовым или нет, но у них играет Ивелин Попов. Так что не исключил бы такого расклада. Кирил – хороший футболист. Очень быстрый и техничный. Он умный, быстро соображает и принимает решения на поле. Команда Кононова ему отлично подойдет, если он согласится на переход.

Если «Спартак» обратит на него внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером. В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет», – сказал Димитров.