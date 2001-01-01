Сарри лично звонил Игуаину в ноябре по поводу возможного перехода

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри лично связывался с нападающим «Милана» Гонсало Игуаином, чтобы узнать о его желании перейти в лондонский клуб.

Специалист ведет активную работу, чтобы привезти в «Челси» футболиста, с которым он в свое время работал в «Наполи». В ноябре Сарри позвонил Игуаину, чтобы обсудить его ситуацию.

Разговор состоялся после того, как Игуаин получил красную карточку в матче с «Ювентусом», за которой последовала двухматчевая дисквалификация.