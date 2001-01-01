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    Сарри лично звонил Игуаину в ноябре по поводу возможного перехода

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри лично связывался с нападающим «Милана» Гонсало Игуаином, чтобы узнать о его желании перейти в лондонский клуб.

    Специалист ведет активную работу, чтобы привезти в «Челси» футболиста, с которым он в свое время работал в «Наполи». В ноябре Сарри позвонил Игуаину, чтобы обсудить его ситуацию.

    Разговор состоялся после того, как Игуаин получил красную карточку в матче с «Ювентусом», за которой последовала двухматчевая дисквалификация.

    • Права на Игуаина принадлежат «Ювентусу». В «Милане» он выступает в аренде до конца сезона.
    • В текущей кампании аргентинец провел 18 встреч на клубном уровне, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Sport Mediaset

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