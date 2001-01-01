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    Анчелотти: «Я был дважды близок к возвращению в «Милан»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что два раза имел возможность вернуться в «Милан».

    Специалист возглавлял красно-черных с 2001 по 2009 год, выиграв с ними Серию А и дважды победив в Лиге чемпионов.

    «На самом ли деле я был близок к возвращению на «Сан-Сиро»? Дважды.

    Когда я покинул «Реал» [в 2015 году], Галлиани [Адриано, тогдашний президент «Милана»] обратился ко мне, но в тот момент я должен был оправиться от проблемы со спиной.

    В следующий раз Фассоне [Марко, экс-спортивный директор «Милана»] предпринял половину попытки после моего ухода из «Баварии» [в сентябре 2017 года]», – сказал Анчелотти.

    Источник: Football Italia

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