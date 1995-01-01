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    «Монако» проигрывает чаще всех клубов в топ-5 лиг Европы после назначения Анри

    «Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции уступил на своем поле «Генгаму» (0:2).

    После назначения Тьерри Анри на пост главного тренера команды монегаски проиграли в девяти встречах во всех турнирах. Это худший с 13 октября показатель среди всех клубов топ-5 лиг Европы.

    • «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Анри играл за «Монако» с 1994 по 1999 год.
    • За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5181

      RedWhiteFans2 28 минут назад

      Потому что быть хорошим игроком и тренером очень разные вещи

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