«Монако» проигрывает чаще всех клубов в топ-5 лиг Европы после назначения Анри

«Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции уступил на своем поле «Генгаму» (0:2).

После назначения Тьерри Анри на пост главного тренера команды монегаски проиграли в девяти встречах во всех турнирах. Это худший с 13 октября показатель среди всех клубов топ-5 лиг Европы.