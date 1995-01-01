«Монако» проигрывает чаще всех клубов в топ-5 лиг Европы после назначения Анри

Потому что быть хорошим игроком и тренером очень разные вещи
«Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции уступил на своем поле «Генгаму» (0:2).
После назначения Тьерри Анри на пост главного тренера команды монегаски проиграли в девяти встречах во всех турнирах. Это худший с 13 октября показатель среди всех клубов топ-5 лиг Европы.
- «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.
- Анри играл за «Монако» с 1994 по 1999 год.
- За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.