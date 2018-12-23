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    Парфенов: «Не всем выпадают такие шансы, как Карпину, раз – и «Спартак»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о начале тренерской карьеры.

    «Мой переход от игрока к тренеру прошел постепенно. Сначала Коля Писарев, с которым мы дружим, предложил помогать в сборной 94-го года, прислушаться к ощущениям. Мне понравилось, но хотелось каждодневной работы. Когда появился вариант с «Текстильщиком», сразу согласился. Вообще не думая.

    Лучше начинать с низов? Здорово, когда есть такая возможность, как у Карпина, раз – и «Спартак». Но не всем выпадают такие шансы. У меня свой путь. И в плане опыта это сильно помогло. Я мог пробовать многие вещи, рисковать. Это помогало формированию своей тренерской философии. В Иваново была интересная команда. Там город с большими футбольными традициями. На матчи ходило по семь-восемь тысяч», – сказал Парфенов.

    • Парфенов возглавлял «Текстильщик» с 2012 по 2015 годы.
    • Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в «Спартаке» в 2009 году. Сейчас он возглавляет «Ростов».

    Источник: «Чемпионат»

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    23.12.2018 22:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      vka1970 5 минут назад

      Зато Димыч свой шанс использовал полностью.
      И это здорово.

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      Рейтинг: +14732

      oyabun 1 час назад

      Дмитрий молодец! И в Спартаке хорошо играл и тренер из него похоже неплохой получается.

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