Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о начале тренерской карьеры.

«Мой переход от игрока к тренеру прошел постепенно. Сначала Коля Писарев, с которым мы дружим, предложил помогать в сборной 94-го года, прислушаться к ощущениям. Мне понравилось, но хотелось каждодневной работы. Когда появился вариант с «Текстильщиком», сразу согласился. Вообще не думая.

Лучше начинать с низов? Здорово, когда есть такая возможность, как у Карпина, раз – и «Спартак». Но не всем выпадают такие шансы. У меня свой путь. И в плане опыта это сильно помогло. Я мог пробовать многие вещи, рисковать. Это помогало формированию своей тренерской философии. В Иваново была интересная команда. Там город с большими футбольными традициями. На матчи ходило по семь-восемь тысяч», – сказал Парфенов.