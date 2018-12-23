Лучший бомбардир ФНЛ Барсов: «Моя мечта – играть за сборную России и «Барселону»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов заявил, что мечтает выступать за сборную России и «Барселону».

– Представим, что завтра вам придет оффер от топ-клуба РПЛ. Какая будет реакция?

– Не думаю, что есть смысл загадывать. Если будет такое предложение, тогда обдумаю. Нужна конкретная ситуация, чтобы об этом говорить. Моя мечта – играть за сборную России и в «Барселоне». Барсов в «Барселоне». Звучит же? Это моя цель.