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    Лучший бомбардир ФНЛ Барсов: «Моя мечта – играть за сборную России и «Барселону»

    Нападающий «Сочи» Максим Барсов заявил, что мечтает выступать за сборную России и «Барселону».

    – Представим, что завтра вам придет оффер от топ-клуба РПЛ. Какая будет реакция?

    – Не думаю, что есть смысл загадывать. Если будет такое предложение, тогда обдумаю. Нужна конкретная ситуация, чтобы об этом говорить. Моя мечта – играть за сборную России и в «Барселоне». Барсов в «Барселоне». Звучит же? Это моя цель.

    • В этом сезоне Барсов забил 16 голов. Это лучший показатель в ФНЛ.
    • Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Спартака».

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +782

      SIRIUS 2002 46 минут назад

      К мечте на до стремиться и пахать до седьмого пота!

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