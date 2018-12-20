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    Гендиректор «Сочи»: «Спартак» с нами не контактировал по поводу Барсова»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг слухи об интересе к нападающему команды Максиму Барсову со стороны «Спартака».

    Ранее в группе болельщиков сочинцев в «Вконтакте» появилась информация, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в московском клубе.

    Барсов – лучший бомбардир ФНЛ. Он забил 16 голов в 24-х матчах.

    «Сам читал эти сообщения и понимаю, почему они появляются – футбол зимой отходит на второй план, а писать о чем-то надо. Но правды в этой информации нет – мы даже не контактировали с руководством «Спартака» по поводу Барсова.

    Трансферы – это часть футбольной жизни, кто-то смотрит наших игроков, мы ищем других и так далее. Так что в случае поступления предложения, конечно, будет его рассматривать, особенно, если это предложение будет от именитого клуба», – сказал Рубашко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 12:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 10 часов назад

      Похоже на утку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +649

      22 raza chemp 11 часов назад

      Спартак барсу покупает я чет не понял?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      vka1970 12 часов назад

      Словно мухи тут и там ,ходят слухи по углам
      А беззубые старухи, их разносят по домам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      life85 12 часов назад

      Если только Спартак - 2 усилить !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3002

      violator20 12 часов назад

      То же мне источник, группа ВК))).Мало ли там напишут.Вон в Спартаковской группе не так давно написали что Федун Спартак продаёт какому-то принцу из Катара!)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8626

      афоня72 12 часов назад

      «Сам читал эти сообщения и понимаю, почему они появляются – футбол зимой отходит на второй план, а писать о чем-то надо.

      Мне понравилось!

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      Рейтинг: +8616

      Garrincha58 13 часов назад

      очередной Заболотный

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