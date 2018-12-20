Гендиректор «Сочи»: «Спартак» с нами не контактировал по поводу Барсова»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг слухи об интересе к нападающему команды Максиму Барсову со стороны «Спартака».

Ранее в группе болельщиков сочинцев в «Вконтакте» появилась информация, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в московском клубе.

Барсов – лучший бомбардир ФНЛ. Он забил 16 голов в 24-х матчах.

«Сам читал эти сообщения и понимаю, почему они появляются – футбол зимой отходит на второй план, а писать о чем-то надо. Но правды в этой информации нет – мы даже не контактировали с руководством «Спартака» по поводу Барсова.

Трансферы – это часть футбольной жизни, кто-то смотрит наших игроков, мы ищем других и так далее. Так что в случае поступления предложения, конечно, будет его рассматривать, особенно, если это предложение будет от именитого клуба», – сказал Рубашко.